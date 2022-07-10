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За сутки в России госпитализированы 748 больных коронавирусом

11:54
  • воскресенье
  • 10 июля 2022

Заболели 3 398 человек

За сутки в России госпитализировано 748 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3 398 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 462 211 человек с COVID-19, умерло 381 583 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

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В Москве госпитализировано 103 человека, зарегистрировано 574 новых больных, всего в столице 2 782 276 инфицированных, скончались 44 257 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от США компенсации за распространение коронавируса. Политик обвинил Вашингтон в создании COVID-19 и призвал остановить военные биологические разработки США по всему миру.

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