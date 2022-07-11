В России госпитализированы с коронавирусом ещё 634 человека

Выявлено 3097 заболевших

За сутки в России госпитализировано 634 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3097 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18465308 человек с COVID-19, умер 381621 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 113 человек, зарегистрировано 514 новых больных, скончались 9 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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