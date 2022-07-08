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Стрелявший в экс-премьера Абэ японец назвал причины своего поступка

18:42
  • пятница
  • 08 июля 2022

Он разочаровался в политике

Стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами признал свою вину. Он объяснил свой поступок разочарованием в политике и заявил, что намеренно хотел его застрелить.

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения
На экс-премьера Японии Абэ совершено покушение

"Он был разочарован бывшим премьером и замышлял убить его", - приводит слова представителя японской полиции британская The Guardian.

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ получил смертельные ранения во время предвыборного выступления в городе Нара. Его отправили в больницу, где позднее он скончался. Отмечается, что в Японии преступления с применением огнестрельного оружия редкость, Ямагами стрелял из самодельного пистолета. После выстрелов мужчина не пытался скрыться, его сразу же задержали сотрудники безопасности.

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