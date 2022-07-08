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Россия пригрозила жестким ответом на запрет транзита в Калининград

19:09
  • пятница
  • 08 июля 2022

В Москве рассчитывают, что Вильнюс и Брюссель примут верное решение

Москва подготовила жесткие меры в ответ на запрет транзита в Калининград Литвой и Евросоюзом. Российская сторона ожидает, что Вильнюс и Брюссель все же примут единственно правильное решение.

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"Наши экономоператоры уже несут убытки из-за введенных литовцами в одностороннем порядке незаконных рестрикций. Ожидать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена", - говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Захарова подчеркнула, что  решение проблемы слишком затянулось. Литва прекратила транзит в Калининград целого ряда товаров, которые попали под санкции Евросоюза, 18 июня. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ограничения затронули от 40 до 50 процентов грузов, в том числе стройматериалы и металлы.

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