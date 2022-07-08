Офицеры бундесвера, планировавшие атаку на Крымский мост, задержаны в Германии

Военнослужащие украли оружие с военных складов на территории ФРГ

Двое военнослужащих армии ФРГ планировали нападение на Крымский мост. Офицеры были задержаны в мае по подозрению в краже оружия со складов на территории Германии, сообщает журнал Stern со ссылкой на следствие.

Расследование по подозрению в хищениях со складов ведет прокуратура города Киль (федеральная земля Шлезвиг - Гольштейн). Помимо двух основных подозреваемых по делу проходят еще несколько человек.

Слежка за военнослужащими велась с начала года, на них обратили внимание после взломов нескольких складов. Их телефоны прослушивались спецслужбами, незадолго до задержания подозреваемые обсуждали намерения напасть на Крымский мост. Отмечается, что планирование было в начальной стадии.

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