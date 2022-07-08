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Украинский беспилотник обстрелял пограничный пост в Брянской области

20:22
  • пятница
  • 08 июля 2022

Пострадавших нет

Украинские беспилотники дважды за день вторгались в воздушное пространство России над Брянской областью. Один из аппаратов обстрелял пограничный пост и АЗС, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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"Сегодня в воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники. Днем беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали", - написал губернатор в Telegram.

Второй беспилотник нарушил российскую границу в Карачевском районе. Нарушителя ликвидировали российские средства ПВО.

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