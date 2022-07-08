Названо лучшее средство против старческой деменции

Оно поможет и сотрудникам компаний во время мозгового штурма

Бороться со старческим слабоумием можно при помощи танцев. Установлено, что танцы лучше помогают сохранить когнитивные навыки на начальной стадии деменции, чем чтение, разучивание иностранных языков, упражнения для памяти и внимания и другие интеллектуальные нагрузки, сообщила эксперт по работе мозга Лариса Шелудченко.

По словам эксперта, для мозга лучше выбирать парные танцы. Такой вид активности улучшает скорость реакции и скорость мышления, интенсивнее влияет на интеллект и коммуникативные способности. Шелудченко уточнила, что во время парного танца стимулируются двигательная и сенсорная зоны мозга, гипоталамус, который связан с долговременной памятью, тренируются области мозга, которые отвечают за осознанное внимание и сознательную память.

Пять-десять минут танцев станут лучшей разминкой во время мозгового штурма или собраний. Эффективность работы повысится, если перед заседанием выделить время на физическую активность, утверждает эксперт в интервью "Ленте.ру".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"