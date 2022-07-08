ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо лучшее средство против старческой деменции

20:46
  • пятница
  • 08 июля 2022

Оно поможет и сотрудникам компаний во время мозгового штурма

Бороться со старческим слабоумием можно при помощи танцев. Установлено, что танцы лучше помогают сохранить когнитивные навыки на начальной стадии деменции, чем чтение, разучивание иностранных языков, упражнения для памяти и внимания и другие интеллектуальные нагрузки, сообщила эксперт по работе мозга Лариса Шелудченко.

Одышка, слабость и деменция: врач назвал последствия ковида
Ученые обнаружили неожиданный симптом деменции

По словам эксперта, для мозга лучше выбирать парные танцы. Такой вид активности улучшает скорость реакции и скорость мышления, интенсивнее влияет на интеллект и коммуникативные способности. Шелудченко уточнила, что во время парного танца стимулируются двигательная и сенсорная зоны мозга, гипоталамус, который связан с долговременной памятью, тренируются области мозга, которые отвечают за осознанное внимание и сознательную память.

Пять-десять минут танцев станут лучшей разминкой во время мозгового штурма или собраний. Эффективность работы повысится, если перед заседанием выделить время на физическую активность, утверждает эксперт в интервью "Ленте.ру".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Паллиативная помощь
Паллиативная помощь
Пенсионеры танцуют
Пенсионеры танцуют
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.