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США отправят на Украину четыре установки HIMARS

21:28
  • пятница
  • 08 июля 2022

Одобрен новый пакет помощи Киеву на 400 миллионов долларов

В новый пакет помощи Украине на 400 миллионов долларов вошли четыре смонтированных на колесном шасси комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS. Как сообщили в Пентагоне, к ним прилагаются боеприпасы и артиллерийские снаряды.

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В Министерстве обороны США уточнили, что в новый пакет помощи также включены 1 тысяча снарядов для артиллерии калибра 155 мм, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы и запчасти для военной техники.

Представитель Пентагона также сообщил, поставляемые Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS "окажутся на поле боя" в течение нескольких месяцев. Точных сроков он не назвал, однако отметил, что не предвидит никаких сложностей, передает РИА Новости.

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