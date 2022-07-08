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МО: СБУ готовит зачистки несогласных с киевским режимом в Николаеве

21:49
  • пятница
  • 08 июля 2022

Акция подготовлена по заданию западных кураторов

Киевский режим отдал приказ провести карательные рейды в Николаеве. Цель - выявить и устроить публичную расправу над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, несогласными с политикой Киева, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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"Для этого из Киева, Одессы и Львова в город Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона "Цунами", специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения", - заявил генерал-полковник на брифинге.

Также получена достоверная информация, что многие сотрудники Главного управления разведки минобороны Украины наркозависимы. Часть из них имеют богатое криминальное прошлое: судимости за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков. Таким образом, под крышей ВСУ легально спрятались отъявленные рецидивисты, передает ТВЦ.

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