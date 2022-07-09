Две женщины погибли во время обстрела Донецка

ВСУ стреляют по жилым кварталам

Украинские вооружённые формирования продолжают атаки на города и посёлки Донбасса. За сутки они выпустили около 150 снарядов, в том числе натовского калибра, по десяти населённым пунктам.

Погибли три мирных жителя, 14 ранены. Накануне жертвами обстрелов в Кировском районе Донецка стали две женщины, сообщает "ТВ Центр".

Националисты продолжают использовать образовательные учреждения в военных целях. В посёлке Виры Сумской области в здании школы размещены иностранные наёмники, склады боеприпасов, а на территории - тяжёлая техника и артиллерия.

Такая же картина наблюдается в учебном заведении населённого пункта Нью-Йорк в ДНР, подходы заминированы. В школе Харькова засели боевики нацбатальона "Кракен". Там оборудован опорный пункт.

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