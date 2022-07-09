Герои спецоперации получили высокие награды

Ордена и медали вручил замминистра обороны

Государственные и ведомственные награды получили наши солдаты и офицеры, проявившие мужество в ходе спецоперации по защите Донбасса. Ордена и медали вручил заместитель министра обороны Николай Панков.

Среди награждённых был и священнослужитель - иерей Роман Чебоненко, который вместе с нашими бойцами находится на передовой. А после торжественной церемонии был организован телемост с Югрой. Наши военнослужащие смогли пообщаться с родными и близкими, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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