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В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

10:29
  • суббота
  • 09 июля 2022

Бойцы проявляют мужество и героизм

В Минобороны рассказали о подвигах наших военных. Расчет сержанта Тимофея Нечепуренко в ходе боя прицельным огнем из гаубицы уничтожил наблюдательный пункт противника, склад боеприпасов, четыре миномётных расчёта и более 15 националистов. Враг вынужден был отступить.
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Младший сержант Данила Дорохов пришел на помощь раненым товарищам. Под огнем неприятеля, который вёлся из оборудованных в многоэтажном доме позиций, Данила сумел эвакуировать экипаж подбитой бронемашины и доставить в безопасное место.

Прапорщик Сергей Никифоров обнаружил в лесополосе украинских диверсантов и со своей группой атаковал их. Позже он  предотвратил еще две попытки  прорыва на пункт управления наших войск. Были добыты ценные разведданные  о готовящихся провокациях радикалов, сообщает "ТВ Центр". 

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