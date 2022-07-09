В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

Бойцы проявляют мужество и героизм

В Минобороны рассказали о подвигах наших военных. Расчет сержанта Тимофея Нечепуренко в ходе боя прицельным огнем из гаубицы уничтожил наблюдательный пункт противника, склад боеприпасов, четыре миномётных расчёта и более 15 националистов. Враг вынужден был отступить.

Младший сержант Данила Дорохов пришел на помощь раненым товарищам. Под огнем неприятеля, который вёлся из оборудованных в многоэтажном доме позиций, Данила сумел эвакуировать экипаж подбитой бронемашины и доставить в безопасное место.

Прапорщик Сергей Никифоров обнаружил в лесополосе украинских диверсантов и со своей группой атаковал их. Позже он предотвратил еще две попытки прорыва на пункт управления наших войск. Были добыты ценные разведданные о готовящихся провокациях радикалов, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"