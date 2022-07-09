На юге Франции бушуют лесные пожары

Есть пострадавшие

При тушении сильных природных возгораний на юге Франции пострадали 17 пожарных. Огнём охвачены более 600 гектаров леса. Сгорели десятки строений, свои дома покинули 80 человек.

К борьбе со стихией привлечены почти тысяча пожарных. В труднодоступных районах работают семь самолётов. Ситуацию осложняет жаркая погода, сообщает "ТВ Центр".

Режим ЧС готова ввести Португалия. На страну обрушилась невиданная доселе засуха. Аномальная жара становится причиной пожаров. Для их тушения пришлось закрыть одну из автомагистралей. Пока огонь удаётся держать под контролем.

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