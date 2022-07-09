Байден отправляет на Украину новую партию оружия

Его успешно захватывают бойцы ЛНР и ДНР
Очередной пакет военной помощи Украине распорядился предоставить президент США Джо Байден, в этот раз на сумму 400 миллионов долларов. Ранее Пентагон сообщал, что Киеву будут поставлены четыре комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним.
В нашем посольстве в Вашингтоне уже заявили - своим решением отправить новые РСЗО США пытаются любой ценой затянуть конфликт, сообщает "ТВ Центр".
Не отстают от союзников и Нидерланды. Они уже поставили Украине продукции военного назначения на 172 миллиона евро. Среди них три Panzerhaubitze 2000 германского производства. И это несмотря на заявление министра обороны о том, что накачка Киева вооружением отразиться на собственной боеготовности Нидерландов.
А через некоторое время западное оружие становится трофеями союзных сил. В освобожденном Лисичанске - выставка брошенных ВСУ при отступлении британских бронеавтомобилей Saxon, противотанковых комплексов Javelin и NLAW , а также 155-миллиметровых снарядов для гаубиц.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"