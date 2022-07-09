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Штайнмайер потребовал извинений от Зеленского

11:05
  • суббота
  • 09 июля 2022

Президента Германии не пустили в Киев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал объяснений от Владимира Зеленского за его апрельский демарш. Тогда глава Украины отказался принять своего немецкого коллегу в Киеве.

Штайнмайер попросил Меркель побыть еще немного канцлером
Зеленский отказался встречаться со Штайнмайером из-за его связей с Россией

Журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники пишет, что в администрации президента ФРГ удивились тому, с какой настойчивостью столь осторожный Штайнмайер поставил украинского лидера на место после апрельского инцидента. Издание утверждает, что Штайнмайер в разговоре с Зеленским был крайне настойчив.

Штайнмайер собирался в Киев в компании с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии для демонстрации общеевропейской солидарности с Украиной. Но немецкому политику были не рады в украинской столице из-за его тесных связей с Россией и поддержки "Северного потока". Визит не был согласован с офисом Зеленского и его пришлось отложить.

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