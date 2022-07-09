С Джо Байденом произошёл очередной конфуз

Президент не понимает, где находится

Джо Байден оказался в центре внимания мировых СМИ. С президентом США случился очередной конфуз во время выступления. Выяснилось, что хозяин Белого дома с трудом справляется даже с заранее написанными текстами. Выступая с речью по поводу прав женщин, Джо Байден начал читать с телесуфлера не только свои слова, но и подсказки.

Видимо, день у Байдена выдался тяжёлый. Уже в штаб-квартире ЦРУ, закончив выступление, 79-летний президент в очередной раз как будто потерялся в пространстве. От трибуны двинулся направо, через пару шагов остановился и развернулся. Затем, похоже, вспомнил маршрут.

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