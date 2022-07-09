Стрелявший в Синдзо Абэ планировал убить другого человека

В этом он признался на допросе

Новые подробности покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Во время допроса убийца рассказал, что изначально планировал нападение на другого человека - главу некой религиозной организации, но впоследствии решил расправиться с политиком, так как посчитал его причастным к этой группе.

Тело Синдзо Абэ уже доставили к его дому в Токио. Траурный кортеж встретили ближайшие соратники. Похороны экс-министра пройдут 12 июля на его малой родине в префектуре Ямагути.

8 июля во время выступления на предвыборном митинге в городе Нара в спину политика дважды выстрелил бывший моряк сил самообороны Японии. Абэ умер в больнице от полученных ранений. Сегодня к месту трагедии нескончаемым потоком идут местные жители, чтобы возложить цветы и помолиться, сообщает "ТВ Центр".

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