Мусульмане отмечают Курбан-байрам

С праздником их поздравил президент России

Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Президент отметил: исламская община страны вносит значимый вклад в реализацию благотворительных проектов, уделяет важное внимание воспитанию молодёжи и сохранению традиций.

Курбан-байрам - один из главных праздников ислама, посвящённый жертвоприношению пророка Авраама и окончанию хаджа в Мекку. Во всех мечетях проходят торжественные молитвы, после которых верующие совершают традиционные жертвоприношения, а затем принимают гостей и раздают милостыню, сообщает "ТВ Центр".

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