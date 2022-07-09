День московского транспорта: авто-ралли и карнавал на сапбордах

Праздник отмечается с размахом

Карнавал на сапбордах, выступления джазовых артистов и ночная велопрогулка. В столице сегодня отмечают День московского транспорта.

В городе организованы выставки, концерты и мастер-классы. На Воробьёвых горах автолюбители смогут окунуться в атмосферу 60-х и 70-х годов. Там открылся фестиваль "Ретро-рейс". Это - яркая экспозиция, на которой представлены более ста интереснейших экспонатов.

А ещё гостей ждёт большое авторалли. Пятичасовая гонка пройдёт по самым живописным местам столицы. А завершится фестиваль праздничным концертом, сообщает "ТВ Центр".

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