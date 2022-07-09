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Семейство бобров обосновалось в Невском районе Петербурга

13:14
  • суббота
  • 09 июля 2022

Жители бьют тревогу

Необычные соседи появились у жителей одного из районов Санкт-Петербурга. На берегу речки обосновалось семейство бобров. Они очень быстро освоились в большом городе и уже обзавелись потомством, сообщает "ТВ Центр".
Бобры поселились около московских водоемов

Местные жители о необычных соседях знают, относятся с уважением. К реке стараются близко не подходить, информацию в соцсетях не афишируют, чтобы не было наплыва любопытных с фотоаппаратами. Правда увидеть животных и так непросто: бобры ведут ночной образ жизни, днём прячутся в норах.

В норе у речки Оккервиль живёт многодетное семейство - взрослая семейная пара, четверо бобрят, которым всего по два месяца и два их старших брата.  И все бы ничего, но есть одна проблема, говорят местные жители. Увеличивающаяся бобровая популяция все активнее подгрызает береговые ивы и осины. Бобры валят деревья, чтобы добраться до листьев, которыми в основном питаются. К тому же сейчас, как настоящие хозяева, они делают запасы на зиму.

На берегу Оккервиля как будто работает бесшумная пилорама. Что ни день -  свежие стружки. Заросли редеют день ото дня. Местные жители уже обратились к администрации Невского района Петербурга с просьбой защитить деревья: сделать это просто. Нужно обернуть нижнюю часть ствола сеткой-рабицей. Тогда бобры не смогут перегрызть ствол. Правда, в этом случае всему семейству придётся искать новый дом подальше от высоток.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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