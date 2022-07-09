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Союзные войска освобождают новые территории в Донбассе

11:58
  • суббота
  • 09 июля 2022

Войска продвигаются на Запад

ВСУ ведут ожесточённые обстрелы населённых пунктов: под огнём Донецк, Ясиноватая и Горловка. В результате атак на ДНР за сутки погибли три мирных жителя, ещё 16 пострадали, среди них есть дети.
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Тем временем союзные войска развивают наступление и освобождают новые территории. В ночное небо уходят очередные пакеты "Градов" арт-дивизиона "Корса". В ДНР сегодня сообщили: российские войска освободили посёлок Клиновое и наступают на Артёмовск. Вместе в бойцами ДРН выбили боевиков из укрепрайона под Северском. 

Украинские националисты продолжают мстить мирным жителям освобожденных территорий за свои потери. Накануне боевики обстреляли Лавру в Святогорске.  Четыре месяца идут обстрелы одного из самых густонаселенных донецких районов -  Текстильщик. И плотность огня со временем только усиливается.

В освобождённом Лисичаннске - брошенные при отступлении ВСУ образцы западной техники. Британские бронеавтомобили Saxon, противотанковые комплексы Javelin и NLAW, а также 155-миллиметровые снаряды для гаубиц, сообщает "ТВ Центр".

Со всей России с концертами на передовую приезжают артисты и музыканты. Здесь же нашим героям награды вручил замминистра обороны. Ещё одной наградой для бойцов стала возможность поговорить с родными и близкими. На боевых позициях для военнослужащих почти каждый день организуют телемосты с регионами.

Россия продолжает оказывать помощь жителям освобождённых территорий. Военные врачи ведут приём мирного населения. В Купянске Харьковской области возобновляют работу предприятия. В первую очередь – хлебозаводы. Ассортимент восстановили полностью, производственные мощности – пока наполовину. Но часть продукции как гуманитарный груз уже отправляют и в другие районы.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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