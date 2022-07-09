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Российские истребители сбили два украинских штурмовика

13:00
  • суббота
  • 09 июля 2022

Об этом сообщили в Министерстве обороны

Российские самолёты Су-35с и МиГ-31бм сбили в небе над Николаевской областью Украины два украинских Су-25. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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По информации российского военного ведомства, в Днепропетровской области уничтожен пункт временной дислокации националистов, а в районе населённого пункта Часов Яр высокоточным оружием уничтожен ангар с американскими гаубицами М777 и несколько десятков украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка.

За сутки в небе над Украиной сбиты 15 беспилотников и перехвачены шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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