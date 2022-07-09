Неизвестные пытались подорвать грузовой поезд в Брянской области

На путях сработало взрывное устройство

В Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство перед прохождением грузового поезда. У локомотива повреждены стёкла кабины машиниста. Поездная бригада не пострадала.

О ЧП сообщил в своём Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. "Сегодня в Унечском районе на перегоне Робчик - Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство", - написал глава региона.

Данные о происхождении взрывного устройства и причастных ко взрыву лиц пока нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

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