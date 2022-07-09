На Украине уничтожен ангар с американскими гаубицами

Из них вёлся огонь по жилым кварталам Донецка

На Украине в районе населённого пункта Часов Яр высокоточным оружием уничтожен ангар с американскими гаубицами М777, из которых вёлся обстрел жилых кварталов Донецка. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки в небе над Николаевской областью были сбиты два украинских Су-25. Российские военные уничтожили 15 беспилотников и перехватили шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"