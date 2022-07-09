Собянин поздравил работников транспортной отрасли с праздником

Он отмечается всем городом

В столице сегодня отмечают День московского транспорта. Сотрудников отрасли поздравил Сергей Собянин. На странице в социальной сети мэр подчеркнул, что Москва - это один из самых комфортных и современных мегаполисов, в том числе благодаря работе городского транспорта и отметил рост его популярности.

В честь праздника в городе организованы выставки, концерты и мастер-классы. Так, на Воробьёвых горах автолюбители смогут окунуться в атмосферу 60-х и 70-х годов. Там открылся фестиваль "Ретро-рейс", где представлены более ста интереснейших экспонатов.

Также стартовало авторалли по самым живописным местам столицы. А завершится фестиваль праздничным концертом, сообщает "ТВ Центр".

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