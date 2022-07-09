Протестующие захватили президентский дворец в Шри-Ланке

Они требуют отставки главы государства

Под давлением оппозиции лидеры парламентских партий призвали президента Шри-Ланки уйти в отставку. Накануне массовые протесты переросли в столкновения с полицией, а сегодня тысячи собравшихся взяли штурмом президентский дворец. Сообщается о 33 пострадавших.

Политические требования протестующих зачастую уступают более простым желаниям. На видеороликах, которые участники выкладывают в интернет, видно, что первым делом многие из них спешат искупаться в президентском бассейне.

Сам глава государства успел покинуть резиденцию и уже сообщил, что подчинится любому решению, которое примут лидеры политических партий, сообщает "ТВ Центр".

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