США ведут тайные переговоры об урегулировании на Украине

Диалог идёт с европейскими партнёрами

США тайно обсуждают со своими союзниками варианты скорейшего окончания конфликта на Украине. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. Издание утверждает, что в Европе преобладает мнение о том, что выход из ситуации нужно искать только в дипломатии.

В конце июня глава Госдепа США Энтони Блинкен выразил готовность поддержать, как он выразился, любое дипломатическое решение на Украине. Ранее об этом также публично заявляли участники саммита G7 в Германии. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о военной и экономической поддержке Киева со стороны альянса.

Российский президент ранее заявлял, что поставки Западом вооружений на Украину могут лишь затянуть конфликт, но не помешают России достигнуть своих целей - провести демилитаризацию и денацификацию страны.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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