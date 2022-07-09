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Захарова предупредила команду Байдена о бесславном конце

15:47
  • суббота
  • 09 июля 2022

В МИДе прокомментировали недавние заявления госсекретаря США

Нынешняя администрация Белого дома обречена на бесславный конец. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИДа, комментируя недавние заявления госсекретаря Энтони Блинкена.

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По мнению Марии Захаровой, глава американской дипломатии пытается оправдаться за свой провал на совещании G20 и для этого сочиняет небылицы об изоляции министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Нам же рассказывали, как вы лично просите всех подряд "изолировать" Россию. И все, кого вы просите, смеются вам в спину, зная, что нынешняя администрация обречена на бесславный конец", - написала дипломат у себя в Telegram-канале.

На индонезийском острове Бали прошла встреча глав МИД двадцатки. Сергей Лавров провёл там несколько двусторонних встреч.

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