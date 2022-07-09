Захарова предупредила команду Байдена о бесславном конце

В МИДе прокомментировали недавние заявления госсекретаря США

Нынешняя администрация Белого дома обречена на бесславный конец. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИДа, комментируя недавние заявления госсекретаря Энтони Блинкена.

По мнению Марии Захаровой, глава американской дипломатии пытается оправдаться за свой провал на совещании G20 и для этого сочиняет небылицы об изоляции министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Нам же рассказывали, как вы лично просите всех подряд "изолировать" Россию. И все, кого вы просите, смеются вам в спину, зная, что нынешняя администрация обречена на бесславный конец", - написала дипломат у себя в Telegram-канале.

На индонезийском острове Бали прошла встреча глав МИД двадцатки. Сергей Лавров провёл там несколько двусторонних встреч.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"