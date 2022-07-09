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Украина отключила Запорожье от газоснабжения

16:59
  • суббота
  • 09 июля 2022

Об этом заявили власти региона

Украина перекрыла ведущие в Запорожье газопроводы. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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По его данным, трубопровод не повреждён - Украина намеренно отключила снабжение региона. При этом без газа остались не только жители вышедших из-под контроля Киева районов, но и тех, кто остается под контролем ВСУ.

В связи с этим в администрации Запорожья предложили перенаправить часть вырабатываемой Запорожской АЭС электроэнергии на нужды региона и снизить тариф на электричество.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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