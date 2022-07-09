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Медведев назвал одну выполненную задачу спецоперации на Украине

16:15
  • суббота
  • 09 июля 2022

У России повысился авторитет в мире

Россия уже выполнила одну задачу спецоперации – с нашей страной стали считаться по-настоящему. Об этом у себя в Telegram-канале написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В качестве примера он привёл беспрецедентные санкции, объявленные Западом против России после объявления спецоперации на Украине.
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"Цели специальной военной операции были объявлены президентом России и состоят, как известно, в защите граждан Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины. Здесь всё ясно, и они будут достигнуты. Но есть и ещё одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций", - отметил Медведев.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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