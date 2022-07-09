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Собянин пригласил москвичей на фестиваль национального гостеприимства

17:25
  • суббота
  • 09 июля 2022

Он проходит на ВДНХ

Сергей Собянин пригласил москвичей на ВДНХ. Там сегодня и завтра проходит фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов".  

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Как написал мэр на своей странице "ВКонтакте", главная выставка страны возвращается к своим историческим корням. На ней в 1930-50 годах народы СССР обменивались опытом и вдохновлялись культурой друг друга.

Площадками нынешнего фестиваля стали отреставрированные национальные павильоны. К примеру, в выставочно-торговом центре Казахстана можно научиться валянию войлока, ткачеству и вышивке. Там же пройдёт показ коллекций казахских, армянских, киргизских и молдавских дизайнеров одежды.

На все события вход свободный, но на некоторые нужна регистрация, уточнил мэр.

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Участники фестиваля
Участники фестиваля
Фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов"
Фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов"
Фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов"
Фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов"
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ
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