Собянин пригласил москвичей на фестиваль национального гостеприимства

Он проходит на ВДНХ

Сергей Собянин пригласил москвичей на ВДНХ. Там сегодня и завтра проходит фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов".

Как написал мэр на своей странице "ВКонтакте", главная выставка страны возвращается к своим историческим корням. На ней в 1930-50 годах народы СССР обменивались опытом и вдохновлялись культурой друг друга.

Площадками нынешнего фестиваля стали отреставрированные национальные павильоны. К примеру, в выставочно-торговом центре Казахстана можно научиться валянию войлока, ткачеству и вышивке. Там же пройдёт показ коллекций казахских, армянских, киргизских и молдавских дизайнеров одежды.

На все события вход свободный, но на некоторые нужна регистрация, уточнил мэр.

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