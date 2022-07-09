Сильный пожар на АЗС под Ульяновском: есть пострадавшие

Очевидцы сняли видео

На АЗС в Кузоватовском районе Челябинской области произошёл сильный пожар. На кадрах, снятых очевидцами, видно поднимающиеся в небо пламя и клубы дыма. В какой-то момент раздаётся мощный врыв.

Как сообщил губернатор Челябинской области, во время пожара пострадали пять человек.

"По пожару на заправке в Кузоватовском районе сейчас на связи с оперативными службами и нашими медиками. К сожалению, по предварительной информации, пятеро пострадавших. Трое госпитализированы в Кузоватовскую ЦРБ, два человека от госпитализации отказались", - написал Алексей Русских у себя в Telegram-канале.

Известно, что в тушении пожара были задействованы около 30 человек и десять единиц техники. Открытое горение наблюдалось на площади около 100 квадратных метров.

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