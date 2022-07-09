В Белгородской области продлили повышенный уровень террористической опасности

Он будет действовать до 24 июля

В Белгородской области продлили "жёлтый" уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Распоряжение главы области будет действовать до 24 июля.

После начала спецоперации в приграничных с Украиной регионах России был введён повышенный уровень террористической опасности. В Белгородской области с февраля были зафиксированы несколько обстрелов со стороны Украины. В минувшие выходные силами ПВО над Белгородом была сбита ракета "Точка-У".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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