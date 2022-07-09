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В Белгородской области продлили повышенный уровень террористической опасности

18:16
  • суббота
  • 09 июля 2022

Он будет действовать до 24 июля

В Белгородской области продлили "жёлтый" уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Распоряжение главы области будет действовать до 24 июля.
Выросло число погибших при обстреле Белгорода

После начала спецоперации в приграничных с Украиной регионах России был введён повышенный уровень террористической опасности. В Белгородской области с февраля были зафиксированы несколько обстрелов со стороны Украины. В минувшие выходные силами ПВО над Белгородом была сбита ракета "Точка-У".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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