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Зеленский уволил посла, обозвавшего Шольца "колбасой"

18:46
  • суббота
  • 09 июля 2022

Андрей Мельник возвращается в Киев

Владимир Зеленский уволил посла в Германии. Андрей Мельник не раз выступал с недипломатическими заявлениями и позволял себе оскорбления в адрес известных политиков.
Посол Украины в Германии обозвал Шольца "обиженной колбасой"

Так, например, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Канцлеру досталось за его отказ посетить Киев.

Ранее газета Bild ранее сообщала, что Мельник может занять должность замминистра иностранных дел Украины, но в указе президента об увольнении, опубликованном на официальном сайте Зеленского, об этом не говорится.

Мельник пробыл послом Украины в ФРГ рекордные восемь лет. Обычно главы дипмиссий занимают свои посты в течение четырёх лет, максимум шесть лет.

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