Ближайшего соратника Зеленского заподозрили в работе на Кремль

Эта информация требует проверки

Главу офиса Владимира Зеленского заподозрили в связях с Россией. Предположения о том, что Андрей Ермак работает на Кремль, появились в США.

Член Конгресса от Республиканской партии Виктория Спарц направила главе Белого дома письмо с просьбой провести брифинг о проведённых проверках в отношении Андрея Ермака из-за его возможных связей с Россией, сообщается на сайте Спарц.

Подозрения основываются на данных разведки и неназванных действиях, предпринятых Ермаком на Украине. Конгресс хочет срочно получить дополнительную информацию, подтверждающую или опровергающую эти факты.

Андрею Ермаку 50 лет. Он руководит офисом президента Украины с 11 февраля 2020 года. До этого Ермак работал в Партии регионов и помощником Владимира Зеленского.

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