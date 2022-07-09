Зеленский обвинил Генштаб в принятии необдуманных решений

Президент Украины раскритиковал генералов

Владимир Зеленский недоволен своими генералами. Как пишет газета The Telegraph, президент Украины попросил их не принимать решений без консультаций с главой государства.

Причиной резкой критики стало поражение ВСУ в Донбассе, где украинским войскам пришлось оставить ключевые города – Северодонецк и Лисичанск.

Сообщается, что Зеленский отчитал главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного за введение жёстких ограничений на передвижение призывников и резервистов. "Я прошу Генеральный штаб в будущем не принимать таких решений без меня", - сказал президент.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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