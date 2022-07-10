В Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию премьер-министра

Пострадали несколько человек

На Шри Ланке с новой силой возобновились беспорядки. Накануне вечером протестующие захватили и подожгли резиденцию премьер-министра. Ранее такая же участь постигла президентский дворец.

Сам глава государства, по данным СМИ, успел покинуть резиденцию. А участники акции принялись громить кабинеты и портить имущество. Досталось и спальне лидера. Некоторые снимали происходящее на мобильные телефоны.

Причиной нынешних многотысячных протестов стал сильнейший за последние 70 лет экономический кризис. В стране не хватает продуктов питания, медикаментов, бензина. Под давлением народа президент заявил, что уйдет в отставку 13 июля, свой пост покинет и премьер-министр.

Во время беспорядков пострадали 45 человек, среди них семь полицейских и четыре журналиста, сообщает "ТВ Центр".

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