В Якутии вышли из берегов три реки

Затоплены жилые дома

В Якутии сегодня введён режим ЧС в Верхоянском районе. Там из берегов вышли сразу три реки. Причина паводка - обильные дожди, которые продолжались в республике несколько дней.

В селе Суордах подтоплены около 90 домов, в которых проживают более 300 человек, в том числе 78 детей. Вода затопила и пять социальных объектов.

Уже принято решение об эвакуации вертолётом в райцентр двух десятков сельчан. Власти готовы оказать материальную помощь всем пострадавшим.

К работе приступила оценочная комиссия. А на республику, по прогнозам синоптиков, уже завтра может обрушится новый циклон, сообщает "ТВ Центр".

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