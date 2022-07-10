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Продолжаются массированные обстрелы городов Донбасса

10:29
  • воскресенье
  • 10 июля 2022

Есть жертвы среди мирного населения

Этой ночью украинские националисты обстреляли Алчевск Луганской народной республики. По городу были выпущены четыре ракеты из американской системы залпового огня HIMARS. Оперативно сработала система ПВО союзных войск, сообщает "ТВ Центр".
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А уже утром в прицеле боевиков оказались Пантелеймоновка и Михайловка, по ним били из "Ураганов" и "Градов". Снаряды натовского калибра достались и Донецку. За сутки в ДНР погибли два мирных жителя, 11 ранены. 

Массированный удар по крупнейшему городу ДНР, по словам очевидцев, продолжался полчаса. Выпущены восемь мин по жилым домам и детским площадкам. По Текстильщику - самому густонаселенному району Донецка -  работает натовская артиллерия. Жители многоэтажек спускаются на нижние этажи домов.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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