Людей используют как живой щит

Украинские вооружённые формирования продолжают использовать жилые дома и социальные объекты в военных целях. Как сообщает наше Минобороны, теперь в учебных учреждениях размещены нацбатальоны.

В школе города Зализное в ДНР дислоцированы боевики, на подступах к зданию развёрнуты блокпосты и огневые точки, при этом жители из окрестных домов не эвакуированы и фактически используются в качестве живого щита.

Радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в России) и иностранные наёмники на территории школы населенного пункта Нью-Йорк в ДНР разместили крупнокалиберную артиллерию и РСЗО, а в классах удерживают людей, живущих рядом, сообщает "ТВ Центр".

"В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населёнными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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