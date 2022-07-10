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Минобороны опубликовало кадры боевой работы "Аллигаторов"

11:04
  • воскресенье
  • 10 июля 2022

Все цели поражены

Новые кадры ювелирной работы экипажей ударных вертолётов КА-52 публикует Минобороны. Российские лётчики атаковали укреплённые пункты подразделений ВСУ с дистанции более пяти километров.

Ракеты наших "Аллигаторов" легли точно в цель - уничтожены танки и другая бронетехника украинских националистов, сообщает "ТВ Центр".

Наша армейская авиация в ходе спецоперации по защите Донбасса сопровождает колонны,  доставляет десант, военные грузы и оказывает поддержку подразделениям на земле.

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