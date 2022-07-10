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Российские военные проявляют мужество и героизм на Украине

10:54
  • воскресенье
  • 10 июля 2022

Названы имена новых героев спецоперации

Решительность и отвагу проявляют российские военнослужащие в ходе спецоперации по защите Донбасса. Подполковник Игорь Семёнов, действуя в составе зенитной ракетной бригады, уничтожил семь беспилотных летательных аппаратов украинских националистов и не допустил нанесения воздушных ударов по объектам российской группировки войск.
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Старший прапорщик Иван Сердюк обнаружил вражеских диверсантов, которые оборудовали огневую точку. Вместе с двумя подчинёнными скрытно пробрался в тыл боевиков и атаковал их. Неприятель был полностью уничтожен. Потерь среди наших военнослужащих нет, сообщает "ТВ Центр".

Старший сержант Иван Казеев  сумел блокировать вражескую группировку. Завязался бой, у радикалов не осталось шансов на отступление. На позициях неприятеля были найдены ценные документы, которые позволили скорректировать распределение наших сил в данном районе.

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