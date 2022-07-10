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Антироссийские санкции ударили по жителям США и Европы

11:49
  • воскресенье
  • 10 июля 2022

Страдают простые люди

Общий объём военной помощи США Украине уже составил более семи миллиардов 320 миллионов долларов. На фоне роста цен и инфляции финансовая поддержка Киева вызывает недовольство у рядовых американцев. Такие же настроения царят и в Европе.
Страны Запада из-за санкций скатываются в каменный век

Голландские фермеры, которым собираются запретить использовать удобрения, выложили тракторами фразу "Нет фермеров - нет еды". Под ударом санкционного рикошета оказались не только аграрии, но и обычные европейские граждане. В Германии подсчитали: в этом году только за электричество немецкая семья с двумя детьми заплатит больше пяти тысяч евро, сообщает "ТВ Центр".

Кажется, и сами европейцы понимают: безудержный рост цен, энергетический кризис - результат жёсткой санкционной политики. В итоге власти вынуждены придумывать все новые хитроумные схемы, чтобы обойти собственные ограничения. Германия буквально уговорила Канаду обходными путями отдать "Газпрому" газотурбинные двигатели, которые находились на ремонте. Без них прокачка газа по "Северному потоку" упала более чем вдвое.

В США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Лас-Вегасе выступил с разгромной речью. "Мы - нация в упадке, никогда такого не было. Нашу страну поставили на колени, унизили перед миром, ослабили. Мы осмеливаемся читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока наши улицы заливают кровью невинных жертв преступлений.  У нас не останется страны, если мы не остановим это разрастающееся варварство", - сказал экс-президент.

Тем временем на сайте Белого дома появился меморандум о сокращении собственного военного бюджета на 400 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на вооружение украинских националистов.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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