Зимой Европа может замёрзнуть

В немецких городах начали оборудовать специальные отапливаемые помещения. Зимой в них смогут погреться те, кому не хватит средств на оплату коммунальных услуг. Жители ФРГ рискуют замёрзнуть предстоящей зимой. А всё потому, что агрессивные действия в отношении Москвы и вводимые ограничения приносят не тот результат, на который рассчитывали политики. Всё больше простых европейцев жалуются, что им не хватает средств на самое необходимое.

Что ждёт Германию без российского газа, гадают немецкие СМИ. Политики уже предлагают отключить иллюминацию Красной ратуши, Колонны Победы и Рейхстага. Электричество обходится слишком дорого для городского бюджета. Стоит ли говорить, что обычным гражданам после оплаты счетов не хватает денег элементарно на хлеб.

Под ударом санкционного рикошета оказались и предприниматели. Владельцы семейной пекарни в прямом эфире обратились к канцлеру и рассказали, что вот-вот готовы похоронить собственный бизнес. Долги растут, платить зарплату нечем. На что Олаф Шольц буквально развёл руками.

Немецкое правительство делает всё возможное, чтобы обойти свои же санкции против России. Например, Германия буквально уговорила Канаду обходными путями - через Берлин - отдать "Газпрому" газотурбинные двигатели, которые находились на ремонте. Без них прокачка газа по "Северному потоку" упала более чем вдвое, сообщает "ТВ Центр".

А пока политики придумывают хитрые схемы, в одном из городов вывесили баннер с надписью: "Дорогие русские! Вы не наши враги. Наши враги в Вашингтоне, Женеве, Брюсселе, Берлине... Приносим свои извинения за поведение нашего "правительства"!".

В свою очередь Америка продолжает вооружать украинских националистов. На сайте Белого дома появился меморандум о сокращении собственных военных трат на 400 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на поставку четырех комплексом РСЗО HIMARS для ВСУ.

Некоторым западным политикам сейчас вовсе не до дипломатии. Всё тот же Олаф Шольц рискует повторить судьбу своего британского коллеги Бориса Джонсона. Ведущие СМИ Германии сегодня трубят о скандале с участием канцлера. Полиция выясняет, что произошло на закрытой вечеринке для сотрудников Социал-демократической партии. После мероприятия сразу восемь девушек обратились к врачам из-за недомогания. По одной версий, им подсыпали так называемые наркотики для изнасилования. А значит список преступлений может расшириться.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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