ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Артисты балета выступили ночью в московском метро

12:36
  • воскресенье
  • 10 июля 2022

Станция "Новослободская" превратилась в театральную сцену

Даже ночью в Москве для любителей спорта проходят соревнования и фестивали. Поздно вечером в Лужниках стартовал забег по улицам столицы. Участники облачились в яркие костюмы с неоновыми и светоотражающими элементами. На финише все получили памятные значки.

Не спали и велосипедисты. Для них подготовили маршрут от Суворовской до Болотной площади. Преодолеть дистанцию в 20 километров не помешала даже непогода. Лучшие зрительские места были на смотровой площадке на Воробьёвых горах.

Этой ночью гостей собрали и в метро, но не для спортивных занятий. Станция "Новослободская" превратилась в театральную сцену. В честь Дня московского транспорта там выступили артисты балета, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Балет в метро
Балет в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.