Артисты балета выступили ночью в московском метро

Станция "Новослободская" превратилась в театральную сцену

Даже ночью в Москве для любителей спорта проходят соревнования и фестивали. Поздно вечером в Лужниках стартовал забег по улицам столицы. Участники облачились в яркие костюмы с неоновыми и светоотражающими элементами. На финише все получили памятные значки.

Не спали и велосипедисты. Для них подготовили маршрут от Суворовской до Болотной площади. Преодолеть дистанцию в 20 километров не помешала даже непогода. Лучшие зрительские места были на смотровой площадке на Воробьёвых горах.

Этой ночью гостей собрали и в метро, но не для спортивных занятий. Станция "Новослободская" превратилась в театральную сцену. В честь Дня московского транспорта там выступили артисты балета, сообщает "ТВ Центр".

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