На ВДНХ проходит многонациональный праздник "Абрикос"

Гостей ждёт увлекательная программа

Яркая шоу-программа и сочные фрукты для всех гостей. В Москве на ВДНХ сегодня проходит многонациональный праздник "Абрикос".

Ежегодно мероприятие объединяет представителей разных народов и культур. Например, из Армении гостям привозят созревшие солнечные фрукты. На сцене под открытым небом большой концерт и модные показы.

Звучит народная музыка. В программе и джазовый фестиваль. Для детей - кукольный спектакль и развлекательные зоны с аниматорами. Все желающие могут попробовать свои силы в турнирах по мини-футболу, шахматам и нардам, сообщает "ТВ Центр".

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