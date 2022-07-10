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На ВДНХ проходит многонациональный праздник "Абрикос"

12:31
  • воскресенье
  • 10 июля 2022

Гостей ждёт увлекательная программа

Яркая шоу-программа и сочные фрукты для всех гостей. В Москве на ВДНХ сегодня проходит многонациональный праздник "Абрикос".

Ежегодно мероприятие объединяет представителей разных народов и культур. Например, из Армении гостям привозят созревшие солнечные фрукты. На сцене под открытым небом большой концерт и модные показы.

Звучит народная музыка. В программе и джазовый фестиваль. Для детей - кукольный спектакль и развлекательные зоны с аниматорами. Все желающие могут попробовать свои силы в турнирах по мини-футболу, шахматам и нардам, сообщает "ТВ Центр".

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Праздник "Абрикос" на ВДНХ
Праздник "Абрикос" на ВДНХ
Праздник "Абрикос" на ВДНХ
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