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В Москве готовят к продаже Екатерининский дворец в Лефортове

15:10
  • воскресенье
  • 10 июля 2022

Его продадут на аукционе

Царская резиденция уйдёт с молотка: к продаже готовят уникальный лот - Екатерининский дворец в Лефортове. Последние двести лет он был закрыт для гражданских лиц, там квартировали военные. И вот теперь у огромного комплекса начнётся новая жизнь. Какая - пока вопрос.

Корреспондент "ТВ Центра" Юлия Богоманшина одной из первых побывала внутри, увидела, что скрывается за пафосными фасадами и выяснила с какими сложностями придётся столкнуться новому собственнику царских хором (смотрите видео).

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Главное сегодня
Екатерининский дворец и Лефортовский парк
Екатерининский дворец и Лефортовский парк
Гравюра Екатерининского двореца
Гравюра Екатерининского двореца
Екатерининский дворец и Лефортовский парк
Екатерининский дворец и Лефортовский парк
Старое фото Екатерининского двореца
Старое фото Екатерининского двореца
Екатерининский дворец и Лефортовский парк
Екатерининский дворец и Лефортовский парк
Екатерининский дворец и Лефортовский парк
Екатерининский дворец и Лефортовский парк
Екатерининский дворец и Лефортовский парк
Екатерининский дворец и Лефортовский парк
Екатерининский дворец и Лефортовский парк
Екатерининский дворец и Лефортовский парк
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