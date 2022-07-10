Нужно ли соблюдать дресс-код в жару

Работодатели вводят свои правила

Уходящая неделя выдалась в столице жаркой. Для отдыхающих это было скорее плюсом, в такую погоду хорошо на городских пляжах и в парках. А вот ездить в офис – то ещё удовольствие. Во многих компаниях строгий дресс-код.

Вот и вынуждены клерки и менеджеры в строгих костюмах и при галстуках обливаться потом по дороге в офис. И это ещё хорошо, если в нём есть кондиционер. А если нет?

Александр Огородников выяснил - как московские работодатели в такую жару относятся к сотрудникам в шортах и сланцах, и узнал немало парадоксального (смотрите видео).

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