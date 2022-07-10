ВСУ открыли огонь по Херсону

Сработала система ПВО

Над Херсоном сработали системы ПВО. Город подвергся массированному обстрелу украинских военных.

По сообщению ТАСС, в Херсоне прогремели четыре взрыва, а в небе появились следы работы российских систем противовоздушной обороны.

Обстрел ведётся со стороны Николаева. В центре Херсона на улице Перекопской виден дым.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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