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В России заблокировали сайт немецкой газеты Die Welt

13:41
  • воскресенье
  • 10 июля 2022

Это сделано по требованию Генпрокуратуры

В России заблокировали сайт популярной в Германии газеты Die Welt. Это сделано по требованию Генеральной прокуратуры.

Одна из причин блокировки – публикация информации о полётах российских частных самолетов над территорией ЕС, несмотря на введённые санкции.

Ранее был также заблокирован сайт британского издания The Telegraph. Там появились фейковые новости о спецоперации, проводимой на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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